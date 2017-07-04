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Труп подростка приняла за манекен  (4)

Ключевые слова суд | Эгил Куликаускс

Фото: Эгон Зивертс

В пятницу Лиепайской суд продолжал выслушивать свидетелей по делу об убийстве 15-летнего Эгила Куликаускаса. Давать показания пришла престарелая женщина, которая в чащобе Военного городка нашла тело убитого парня, а также продавщица из магазина, где оба обвиняемых купили горючую жидкость для сожжения трупа.

"Я вообще не думала, что это труп. Подумала, что манекен. Голый! Позвонила в полицию, так как решила, что такие вещи не должны валяться на обочине", - газете "Курземес Вардс" 79-летняя пенсионерка.

Ближе к находке женщина не подходила. В тот момент она посла корову и побоялась, как бы она не отбилась. Позже, узнав, что это был не манекен, а труп молодого парня, пенсионерка так сильно переживала, что два месяца не могла спокойно спать по ночам.

В свою очередь, вторая свидетельница сказала, что не знает, почему ее вызвали в суд. Обвиняемые в жутком преступлении подростки якобы купили в магазине, где она работает продавщицей, горючую жидкость, которой на следующий день после убийства облили труп и подожгли. "Но я их действительно не помню", - сказала женщина.

Оставшиеся трое свидетелей – люди, купившие у обвиняемых телефон Эгила, повторно не явились на заседание суда. В следующий раз их предусмотрено доставить в принудительном порядке. Процесс продолжится 11 и 12 июля.

Дело, в котором двое подростков обвиняются в убийстве Эгила, сожжении трупа и краже телефона жертвы, суд возобновил рассматривать на прошлой неделе. Вероятно, приговор станет известен уже в этом месяце. Учитывая то, что подсудимые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, их могут приговорить максимум к 12 годам тюремного заключения. На днях одному из обвиняемых, который, по неофициальным сведениям, свою вину признает полностью, исполнилось 17 лет.

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