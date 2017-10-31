Угрожал ножом

Ключевые слова конфликт

29 октября в 1.40 полиция самоуправления города Лиепаи получила вызов в связи с шумным поведением соседей на ул.Клайпедас. Там был замечен мужчина, который вступил в конфликт с несколькими юношами, выдворявшими его из квартиры, поскольку мужчина там не живет. Мужчина, 1949 г.рожд., выхватил нож и стал угрожать юношам, но, увидев работников полиции, успокоился.

Однако при выходе из квартиры мужчина не захотел добровольно отдавать нож, поэтому его пришлось отобрать, применив спецприемы. Мужчина передан в государственную полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств.