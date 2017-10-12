Ключевые слова кража

Сотрудники Курземского регионального управления полиции вечером 7 октября задержали 24-летнего мужчину, который украл автомобильные номера, а затем использовал их для кражи бензина на автозаправке. Следствие установило, что задержанный, угрожая оружием, пытался ограбить цветочный магазин в Гробине.

У полиции есть основания полагать, что мужчина находился под воздействием наркотических или психотропных веществ. По сообщению пресс-центра КРУП, сообщение о краже номеров на ул. Э. Тиссэ поступило на пульт дежурного в минувшую субботу, в 11.00. Позже полиция установила, что преступник прикрепил их к своему Mercedes Benz, а затем направился на АЗСЮ что на ул. Цукура, где залил бак бензина и уехал, не заплатив за топливо.

В тот же день злоумышленник ввалился в цветочный магазин в Гробине и, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал деньги. Однако продавец стала истошно кричать и скрылась в подсобке, после чего налетчик ушел ни с чем.

Сразу же после этого подозреваемый решил вернуться в Лиепаю, где его и задержали, а затем направили на экспертизу. По делу начат уголовный процесс.