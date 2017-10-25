В Лиепайском порту обнаружили советскую учебную мину весом 500 кг

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Во время учений Морских сил Flotex 2017водолазы эскадры минных тральщиков обнаружили в Лиепайсокм порту, примерно в 0,8 милях от Северных ворот подводный объект, который позже идентифицировали как советскую учебную мину KMD 500.
"Объект находился в воде длительное время, поэтому сразу было сложно установить: учебная ли это мина или настоящая. Для идентификации незнакомого объекта использовался метод нейтрализации". — пояснил командир группы водолазов Эскадры минных тральщиков Армандс Ронис.
При содействии управления Лиепайского порта, а также Госполиции и Лиепайской муниципальной полиции команда водолазов провела работы по нейтрализации объекта, в ходе которых было констатировано, что под водой находится учебная мина советcкого образца. Oна не представляла опасность для здоровья и жизни окружающих.
Учебную мину доставили на берег, а затем в Балтийский учебный центр водолазов.
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