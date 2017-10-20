В пожаре пострадала женщина; в доме нашли нелегальный алкоголь и оружие

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19 октября в 21:15 возник пожар на ул. М.Гутманя, 10. Пожар возник на втором этаже здания, где горели бытовые вещи.

Помощь медиков оказалась необходима женщине, которую пожарные вынесли из задымленного помещения. Пожар был ликвидирован в 21:47.

Как порталу поведала старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Сигне Штейнберга, после пожара полиция обнаружила в здании два нарушения закона.

“Во время пожара были обнаружены 170 литров браги, а также самогонное устройство,” рассказала она. Кроме того, во время пожара было найдено оружие, которое хранилось нелегально. Оно передано на экспертизу.