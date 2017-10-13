В столкновении автобуса и машины пострадал ребенок

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В пятницу днем на улице Бривибас произошло столкновение автобуса городского маршрута “Solaris”, которым управлял мужчина, 1958 г.рожд, и автомашины “Opel Astra”, за рулем которой сидела женщина того же года рождения.

В ДТП пострадал пассажир автобуса - мальчик 2006 г.рожд. Стоит отметить, что травмы у мальчика были не серьезными и он сможет лечиться амбулаторно.