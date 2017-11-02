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В Великобритании погибла лиепайчанка

Ключевые слова дтп | авария

Фото: facebook

Утром 13 октября в трагической аварии недалеко от Питерборо (Великобритания) погибла 46-летняя женщина из Лиепаи — Илзе Добеле. Об этом сообщает InfoLiepaja.lv со ссылкой на британский портал lincolnshirelive.co.uk.

Серебристая Mazda 6, в котором на заднем сиденье находилась также ее подруга, 47-летняя Ингрида Дубиенене, влетела в канаву. Известно, что женщины возвращались после работы домой, и обе погибли. Двое мужчин, которые находились на передних сидениях, смогли выбраться из автомобиля и были доставлены в больницу.

21-летнему водителю предъявлено обвинение за безответственное вождение, в результате которого наступила смерть людей.

Последние пять лет Илзе жила вместе с другом Артуром в Великобритании, работала, и как могла, помогала своим родным. В настоящее время у семьи не достаточно средств, чтобы доставить тело в Латвию. Для этого необходимо собрать около 3000 фунтов стерлингов, в настоящее время собрано около 2000. Помочь семье можно здесь.

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