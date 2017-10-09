Врезался в здание

Ключевые слова дтп | авария

Сам водитель не пострадал.

6 октября около половины 9 утра в Лиепае, на ул. Целтниеку, 19-летний мужчина, управляя автомашиной “Volkswagen Golf” по направлению от проспекта Курмаяс в сторону ул. Лайвиниеку, производя поворот на территорию ул. Целтниеку, 21, не справился с управлением и въехал в здание.

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:

- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,

- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,

- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,

-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.