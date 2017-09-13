За руль сел без прав

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11 сентября в 17.20 на улице О. Калпака, мужчина, 1985 г. рожд, управлял автомашиной “BMW 530” без водительского удостоверения, информировала портал старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Сигне Штейнберга.

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