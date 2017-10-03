Работники Лиепайского участка Курземского регионального управления государственной полиции в сентябре задержали группу из трех лиц в связи с квартирными кражами, которые в течение продолжительного периода зарегистрированы в Лиепае. Еще одно лицо проверяется в связи с этими событиями, – информировала старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Сигне Штейнберга. Возбуждено несколько уголовных процессов, расследование продолжается, в настоящее время ведется работа над 11 эпизодами, а также выясняется причастность лиц к еще другим преступным деяниям. Часть из украденных вещей работники отдела криминальной полиции Лиепайского участка Курземского регионального управления государственной полиции изъяли и вернули владельцам. Задержанные лица уже ранее были в поле зрения полиции в связи с разными преступными деяниями.
Задержана банда воров 03.10.2017
Ключевые слова кража
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Происшествия
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