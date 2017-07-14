Ключевые слова убийство

Портал получил информацию, что в четверг, 13 июля, в нашем городе произошло зверское убийство – внук нанес около 50 ножевых ранений своей бабушке. Для его задержания была вызвана группа оперативного реагирования.

Сотрудник по связям с общественностью госполиции Мадара Шершнева сегодня подтвердила порталу, что вчера около 15 часов в одном из домов на ул. Зирню был обнаружен труп 90-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

Был также задержан родственник женщины – мужчина 1982.г.рожд.