39% безработных, состоящих на учете в ГАЗ, старше 50 лет

Ключевые слова безработица

На учете в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) в начале октября состояло 23 828 безработных старше 50 лет, что составляет 38,8% от всех зарегистрированных безработных, сообщили агентству ЛЕТА в ГАЗ.

47% безработных в этой группе имеют профессиональное образование, 40% - всеобщее среднее образование и 13% - высшее образование.

Ранее большая часть безработных старше 50 лет работала подсобными рабочими, уборщиками, продавцами, дворниками, поварами, водителями грузовиков.

За девять месяцев года на постоянную работу устроились 13 726 таких безработных.

Работники старше 50 лет являются одной из приоритетных целевых групп ГАЗ. "Важно принимать превентивные меры, чтобы эти люди сохраняли свои рабочие места и не становились безработными", - сказали в агентстве. Если полученная ранее профессия не соответствует требованиям рынка труда, нужно рассмотреть возможности переквалификации, добавили в ГАЗ.

В предпенсионном возрасте находятся 9870 или 16,1% от общего числа зарегистрированных безработных.