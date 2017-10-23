Активные дискуссии по кандидату в министры экономики пока не ведутся

Ключевые слова министр экономики

Партия "Единство" пока не выдвинула кандидата на должность нового министра экономики, активные дискуссии по этому вопросу также не ведутся.

"Единство" планирует, что новый министр будет утвержден 16 ноября, то есть за неделю до рассмотрения бюджета в окончательном чтении, однако называть конкретное имя пока не спешит и заявляет, что существенных новостей в этом вопросе нет.

Тем временем неофициально на пост министра экономики назван широкий круг людей, которые могли бы претендовать на эту должность.

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальной информации, первоначально потенциальными кандидатами на должность министра экономики являлись депутат Рижской думы Вилнис Кирсис, парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица и парламентский секретарь Минблага Карина Плока. Правда, официально они этого не подтверждали.

Неофициально также известно, что нынешний министр Арвил Ашераденс рекомендовал в свои преемники Калниню-Лукашевицу, но ее кандидатура не получила поддержки со стороны премьер-министра Мариса Кучинскиса. Также предполагается, что была отклонена кандидатура финансиста Валдиса Сиксниса.

Неофициально среди претендентов на пост министра экономики упоминаются также парламентский секретарь Минэкономики Янис Упениекс, парламентский секретарь МВД Эвика Силиня, министр благосостояния Янис Рейрс, мэр Саласпилса Раймонд Чударс, экс-премьер Лаймдота Страуюма и другие.

Ашераденс решил покинуть должность министра экономики и принять мандат депутата Сейма, чтобы возглавить фракцию "Единства".