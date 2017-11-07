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Ашераденс останется министром экономики

Ключевые слова министр экономики

Фото: LETA

Председатель партии "Единство" Арвил Ашераденс продолжит выполнять обязанности министра экономики. Такое решение сегодня приняло правление партии.

В свою очередь руководство фракцией "Единства" в Сейме будет доверено Хосаму Абу Мери.

Правление "Единства" сегодня решило также исключить из рядов партии ее бывшего лидера и руководителя фракции Солвиту Аболтиню.

Как сообщил Ашераденс, Аболтиня исключена из партии за комментарии и поведение в то время, когда "Единство" обсуждало возможность смены министра экономики. Процесс выдвижения кандидата в министры был подорван внутренними процессами. Аболтиня действовала вопреки решению правления, игнорировала его и публично комментировала кандидатов. Также она призывала отдельных людей претендовать на этот пост и противопоставляла работу фракции и правления.

Ашераденс подчеркнул, что для него как руководителя партии подобные интриги неприемлемы, поэтому он предложил исключить Аболтиню из партии.

Это предложение поддержали восемь членов правления, двое воздержались.

Ранее Ашераденс заявил, что после принятия бюджета на будущий год оставит работу в правительстве и возглавит фракцию "Единства", а Аболтиня до конца года намеревалась сложить депутатский мандат, чтобы работать на дипломатической службе.

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