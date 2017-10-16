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Ашераденс поручил проверить возможное мошенничество с разрешениями на обязательную закупку электроэнергии

Ключевые слова электричество | электроэнергия

Министр экономики Арвил Ашераденс поручил группе контроля Минэкономики вместе с приглашенными экспертами компетентных учреждений незамедлительно проверить информацию о том, что несколько предприятий мошенничают с разрешениями на обязательную закупку электроэнергии. Об этом вчера сообщалось в передаче телеканала TV3 "Ничего личного".

Телепередача обнаружила, что несколько предприятий проекты не закончили, но лицензии сохранили, подав АО "Садалес тиклс" данные о мощностях с переносного генератора. Если эти предприятия начнут работу и воспользуются возможностью торговать электроэнергией по повышенной цене, потребителям в виде платежей компонента обязательной закупки в следующие 10 лет это обойдется в сумму до 100 млн евро.

Как сообщили агентству ЛETA в Минэкономики, Ашераденс поручил провести проверки, выехав по конкретным адресам предприятий. Это "Kriozes", Салдусская волость, Салдусский край (ООО "Бриедис буве"), ул. Цесвайнес, 18B, Мадона, Мадонский край (ООО "Madonas Eko"), ул. Цецилю, 12, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (ООО "Tektus"), ул. Цецилю, 16, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (ООО "M parks"), ул. Валкас, 1A, Стренчи, Стренчский край (ООО "Э Стренчи"), ООО "Электро ридзене" (ул. Эзера, 6, Ридзене, Вайвская волость, Цесисский край), ул. Тиргус, 6, Седа, Стренчский край (ООО "E Seda") и ул. Вестиенас, 2, Рига (ООО "Ригас энергия").

Во время проверок необходимо на месте убедиться в соответствии работы когенерационных станций выданным лицензиям.

Ашераденс также поручил "Садалес тиклс" провести внутреннюю проверку в связи с выданным актом проверки деятельности когенерационной станции "Ригас энергия".

Министр намерен также обратиться в Госполицию с просьбой начать проверку в связи с возможным мошенничеством в работе когенерационной станции "Ригас энергия".

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