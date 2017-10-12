Министр экономики, вице-премьер Арвил Ашераденс решил уйти с должности министра и принять мандат депутата Сейма, чтобы руководить фракцией "Единства".
Ашераденс сегодня предложил членам партии свою кандидатуру на эту должность, и она была поддержана. Формально вопрос будет решен в ближайшие недели, в течение которых "Единство" предложит нового кандидата в министры.
Вопрос о руководителе фракции "Единства" в Сейме актуален в связи с тем, что в настоящее время ее возглавляет Солвита Аболтиня, которая вскоре планирует сложить мандат и вернуться на дипломатическую службу.
После возвращения Ашераденса в Сейм место депутата придется оставить Астриде Харью.
В августе на съезде "Единства" Ашераденс был избран также председателем партии вместо прежнего лидера Андриса Пиебалгса.
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