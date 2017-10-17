Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 17. октября

+13°C
Ветер: DR 7.4 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Gaitis, Gaits, Karīna

Ашераденс уйдет с должности министра экономики в конце ноября, после принятия госбюджета  (1)

Ключевые слова министр экономики

Фото: LETA

Министр экономики Арвил Ашераденс ("Единство") уйдет в отставку после принятия бюджета 2018 года в Сейме, то есть в конце ноября, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания коалиционного совета.

Такая договоренность с Ашераденсом была достигнута сегодня утром, а позднее одобрена правящей коалицией, добавил он. В первом чтении Сейм планирует рассмотреть законопроект о госбюджете и пакет сопровождающих его законопроектов 25-26 октября, во втором - 22-23 ноября.

По словам премьера, принятие бюджета следующего года - "главное событие" этого года. В повестке работы правительства есть и ряд других важных вопросов - ответ компании "Telia" об объединении ООО "Latvijas Mobilais telefons" и ООО "Lattelecom", будущее "Liepаjas Metalurgs" и Инчукалнского подземного газохранилища, другие актуальные вопросы.

Ашераденс сообщил журналистам, что коалиция поддержала выдвинутого "Единством" кандидата на пост министра экономики, и его кандидатура будет согласована в установленном порядке.

Как сообщалось, Ашераденс решил покинуть должность министра экономики и принять мандат депутата Сейма, чтобы возглавить фракцию "Единства".

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальной информации, потенциальными кандидатами на должность министра экономики являются депутат Рижской думы Вилнис Кирсис, парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица и парламентский секретарь Минблага Карина Плока.

  • Комментарии (1)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!