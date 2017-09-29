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Большая часть урожая зерновых в Латвии убрана

Ключевые слова зерно

Фото: Эгон Зивертс

Большая часть урожая зерновых в Латвии убрана, жатва продолжится до начала следующей недели, рассказали агентству ЛЕТА опрошенные представители крестьянских хозяйств.

После затяжных дождей крестьяне возобновили уборку урожая в конце прошлой-начале этой недели, рассказал генеральный директор "Latraps" Эдгарс Ружа. "На этой неделе очень "жарко" в том смысле, что зерновые убирают с полей, на которые наконец можно заехать. Какой-то лучик надежды появился. Все борются", - сказал Ружа.

В целом по Латвии большая часть зерновых уже убрана, добавил он. В тех регионах, где дожди были особенно безжалостными к крестьянам, убрано более 70% зерновых культур. Урожай, собранный в начале августа, отвечает зерну, используемому в продовольственных целях низкого качества. Урожай, который убирался в сентябре, по большей части пригоден на корм скоту, кроме тех зерновых, которые уже начали прорастать и не отвечают никаким требования к качеству.

Генеральный директор "Latraps" сказал, что в Латвии будут и такие поля, с которых урожай нельзя убрать вовсе, но большинство крестьян управятся с работами до конца этой недели. Этот год по сбору урожая будет не хуже предыдущего, считает Ружа.

Председатель правления кооператива "VAKS" Индулис Янсонс сказал агентству ЛЕТА, что та часть зерновых, которая уже проросла, так и останется на поле неубранной. По его подсчетам, в районе Гулбене на полях может остаться 30-40% зерновых, а в районе Валмиеры – 20%.

Уборка зерновых продолжится до вторника следующей недели, пока еще синоптики обещают подходящую для этого погоду, говорит Янсонс.

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