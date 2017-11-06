ДБДД наймет охранников для стационарных фоторадаров

Ключевые слова фоторадар | дбдд

На латвийских дорогах установлено 52 стационарных фоторадара, в 2018 году появятся еще 40. В этом году злоумышленники повредили четыре стационарных фоторадара.

Предложения на конкурс принимаются до 15 ноября.

Победитель конкурса должен будет обеспечить техническую охрану и дополнительную физическую охрану объектов.

Согласно положению о конкурсе, претендент должен иметь хотя бы трехлетний опыт работы по обеспечению технической охраны объектов по меньшей мере в 40 краях и городах сроком не менее одного года.

Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) объявила конкурс на обеспечение услуг охраны стационарных фоторадаров сроком на пять лет, сообщили агентству ЛЕТА в дирекции.

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