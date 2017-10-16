Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 16. октября

+14°C
Ветер: R 8.1 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Daiga, Dinija

Деятели культуры и образования поддерживают перевод среднего образования на госязык

Ключевые слова латышский язык

Фото: LETA

Ряд деятелей культуры и просвещения в открытом письме выразили поддержку переводу среднего образования полностью на государственный язык, сообщила агентству ЛETA одна из подписавших письмо, публицист Рудите Калпиня.

Открытое письмо подписали 29 представителей отраслей культуры и образования. В нем они однозначно выражают поддержку этому "повороту, который даст возможность всем живущим в Латвии молодым людям получить среднее образование на государственном языке".

"Обучение на латышском языке также в школах нацменьшинств в Латвии - это отвечающее ситуации и возможностям, необходимое и само собой разумеющееся решение", - говорится в письме. Эта реформа означала бы единое общество, члены которого способны понимать друг друга на латышском языке, считают авторы письма.

Многообразная этническая и культурная идентичность, многообразная языковая картина в Латвии с латышским языком в качестве основы образования, общения и понимания общества - решение, которое для всех означает только пользу, уверены сторонники идеи перевода школьного среднего образования на латышский язык. Латышский язык является краеугольным камнем сплочения общества, подчеркивается в письме.

Его авторы призывают также способствовать переводу на латышский язык обучения дошкольных учреждений образования, начальных и основных школ нацменьшинств.

Среди подписавших письмо - писатели Гундега Репше и Марис Берзиньш, музыканты Ивар Цинкусс и Лига Паэгле, руководитель издательства "Pеtergailis" Ингуна Цепите, педагоги Элина Апсите и Нормунд Дзинтарс, директор "Skrivanek Baltic" Василий Рагачевич, другие известные литераторы, литературоведы, лингвисты, педагоги.

Как сообщалось, в начале октября министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!