Деятели культуры и образования поддерживают перевод среднего образования на госязык

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Ряд деятелей культуры и просвещения в открытом письме выразили поддержку переводу среднего образования полностью на государственный язык, сообщила агентству ЛETA одна из подписавших письмо, публицист Рудите Калпиня.

Открытое письмо подписали 29 представителей отраслей культуры и образования. В нем они однозначно выражают поддержку этому "повороту, который даст возможность всем живущим в Латвии молодым людям получить среднее образование на государственном языке".

"Обучение на латышском языке также в школах нацменьшинств в Латвии - это отвечающее ситуации и возможностям, необходимое и само собой разумеющееся решение", - говорится в письме. Эта реформа означала бы единое общество, члены которого способны понимать друг друга на латышском языке, считают авторы письма.

Многообразная этническая и культурная идентичность, многообразная языковая картина в Латвии с латышским языком в качестве основы образования, общения и понимания общества - решение, которое для всех означает только пользу, уверены сторонники идеи перевода школьного среднего образования на латышский язык. Латышский язык является краеугольным камнем сплочения общества, подчеркивается в письме.

Его авторы призывают также способствовать переводу на латышский язык обучения дошкольных учреждений образования, начальных и основных школ нацменьшинств.

Среди подписавших письмо - писатели Гундега Репше и Марис Берзиньш, музыканты Ивар Цинкусс и Лига Паэгле, руководитель издательства "Pеtergailis" Ингуна Цепите, педагоги Элина Апсите и Нормунд Дзинтарс, директор "Skrivanek Baltic" Василий Рагачевич, другие известные литераторы, литературоведы, лингвисты, педагоги.

Как сообщалось, в начале октября министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.