Десятый раз самым ценным предприятием Латвии признано ''Latvenergo''

Ключевые слова латвэнерго

Уже десятый раз самым ценным предприятием Латвии признана энергокомпания АО "Latvenergo", сообщили составители топа "Prudentia" и "Nasdaq Riga".

Оценка предприятия в топе этого года составила 1,747 млрд евро и выросла по сравнению с прошлым годом на 34%.

Второе место в топе заняло АО "Латвияс межи", которое в прошлом году было третьим, а третье место в этом году заняло ООО "Mikrotikls", поднявшееся с восьмого места.

Четвертое место в топе занимает ГАО "Латвияс дзелзцельш", пятое - АО "Swedbank" (в прошлом году - второе место), шестое место - ООО "Lattelecom".

Председатель правления "Prudentia" Карлис Крастиньш сообщил, что "Latvenergo" в этом году опередило по ценности остальные энергокомпании Балтии.

В первую десятку топа вошли также ООО "Rimi Latvia" (447,05 млн евро), АО "Ventspils nafta" (432,42 млн евро), девятое - AО "Rietumu banka" (394,25 млн евро) и "SEB banka" (387,54 млн евро).

Крастиньш отметил также, что "Mikrotikls" можно назвать самым растущим предприятием Латвии, потому что ему удалось в топе 101 подняться с 51-го места на третье, увеличив стоимость более чем в 11 раз.

"Мы составляем топ уже 12 лет и очень рады тем событиям в экономике Латвии, которые положительно повлияли на общую стоимость предприятий, входящих в топ самых ценных. Эта стоимость выросла в течение года с 15,7 млрд евро до 17,6 млрд евро, или на 12%. Особо стоит выделить рост на 34% в обрабатывающей промышленности", - сказал Крастиньш.

Главный экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш считает, что было бы хорошо, если бы среди ценных предприятий было больше не инфраструктурных, а производящих продукцию на экспорт.

"Думаю, со временем так и будет. Какое-то время лидеры топа останутся неизменными, это будут инфраструктурные и обслуживающие предприятия, но со временем в топе появятся предприятия, производящие нечто очень специфическое, но нужное всему миру", - сказал Страутиньш.

В топе 101 самых ценных предприятий большинство компаний представляет финансовый сектор (прирост стоимости 16%), обрабатывающую промышленность (+34%), транспорт, транзит и логистику (-7%). Также в значительном количестве представлены предприятия по оказанию коммунальных услуг, информационным технологиям и телекоммуникациям.