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Для борьбы с неприятными запахами портовые терминалы обяжут ввести системы контроля за испарениями

Ключевые слова порт

С 1 января 2022 года латвийские портовые терминалы, переваливающие нефтепродукты или опасные химические вещества, будут обязаны ввести системы контроля за испарениями. Это предусмотрено разработанными Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) поправками к закону о загрязнении.

Поправки разработаны, чтобы ограничить выбросы летучих химических соединений и неприятные запахи, возникающие на портовых терминалах при перевалке на танкеры нефтепродуктов и опасных химических грузов.

Согласно поправкам, с 1 января 2022 года оператор должен установить системы контроля за выбросами испарений при перевалке грузов нефтепродуктов и опасных химических веществ, давление паров которых превышает 27,6 килопаскалей или максимальный оборот которых на терминале превышает 200 тонн в год.

В Вентспилсском порту эти правила будут действовать уже с 31 мая 2018 года.

После вступления этих поправок в силу местные самоуправления смогут ужесточить на своих территориях правила контроля за загрязнением воздуха.

Поправки уже утверждены правительством, теперь их должен рассмотреть Сейм.

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