Для намеченного повышения государственных семейных пособий не хватает 12 млн евро

Ключевые слова пособия

Из-за нехватки денег Министерство благосостояния предложит скорректировать размер государственных семейных пособий за первого, второго и каждого последующего ребенка, пишет "Diena" со ссылкой на министра благосостояния Яниса Рейрса.

На пособия многодетным семьям в следующем году будет дополнительно направлено 28 млн евро, с 2019 года - 32 млн евро. Такая договоренность была достигнута после ультиматума национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и отказа от строительства Лиепайскойтюрьмы. Руководитель центра по делам демографии, депутат Имант Парадниекс сказал, что таким образом будет обеспечено, что пособие на первого ребенка составит 15 евро в месяц (сейчас 11,38 евро), на второго ребенка - 35 евро (сейчас 22,76 евро), на третьего и последующих детей - 100 евро вместо 34,14 евро.

Задача Минблага состояла в том, чтобы рассчитать, хватает ли денег на такой сценарий. Оказалось, не хватает - чтобы платить в следующем году 100 евро за третьего ребенка, нужно еще 12 млн евро. Вариант, предлагаемый Минблагом, следующий: 12 евро за первого ребенка, 25 евро за второго, 75 евро за третьего и последующих детей.

Рейрс считает, что проблема финансирования не основная - для разработки реальной демографической политики нужны ученые. С точки зрения министра и Минблага, увеличить рождаемость можно за счет политики второго, а не третьего ребенка. В 70% латвийских семей по одному ребенку.