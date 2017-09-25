Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 25. сентября

+14°C
Ветер: A 6.6 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Rauls, Rodrigo

Для намеченного повышения государственных семейных пособий не хватает 12 млн евро

Ключевые слова пособия

Фото: Scanpix

Из-за нехватки денег Министерство благосостояния предложит скорректировать размер государственных семейных пособий за первого, второго и каждого последующего ребенка, пишет "Diena" со ссылкой на министра благосостояния Яниса Рейрса.

На пособия многодетным семьям в следующем году будет дополнительно направлено 28 млн евро, с 2019 года - 32 млн евро. Такая договоренность была достигнута после ультиматума национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и отказа от строительства Лиепайскойтюрьмы. Руководитель центра по делам демографии, депутат Имант Парадниекс сказал, что таким образом будет обеспечено, что пособие на первого ребенка составит 15 евро в месяц (сейчас 11,38 евро), на второго ребенка - 35 евро (сейчас 22,76 евро), на третьего и последующих детей - 100 евро вместо 34,14 евро.

Задача Минблага состояла в том, чтобы рассчитать, хватает ли денег на такой сценарий. Оказалось, не хватает - чтобы платить в следующем году 100 евро за третьего ребенка, нужно еще 12 млн евро. Вариант, предлагаемый Минблагом, следующий: 12 евро за первого ребенка, 25 евро за второго, 75 евро за третьего и последующих детей.

Рейрс считает, что проблема финансирования не основная - для разработки реальной демографической политики нужны ученые. С точки зрения министра и Минблага, увеличить рождаемость можно за счет политики второго, а не третьего ребенка. В 70% латвийских семей по одному ребенку.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!