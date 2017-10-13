Для программы докторов-клоунов в рамках благотворительной акции собрано более 38 тысяч евро

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Для благотворительной программы "Др. Клоун", которая в этом году отмечает пятилетний юбилей, в рамках благотворительной акции собрано более 38 тысяч евро, сообщила руководитель программы Марианна Миловска.

Акция проводилась с 8 августа по 2 октября. Все желающие могли внести вклад в работу организации, покупая молочные продукты "Расенс" или внося пожертвования в специальные ящики в магазинах "Rimi" и "Supernetto".

На данный момент доктора-клоуны работают во многих городах Латвии - в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Цесисе, Юрмале.

"Пятилетний юбилей - хорошая возможность оценить проделанную работу. Мы не хотим останавливаться, понимая, какому количеству детей доктора-клоуны уже помогли выздороветь быстрее, спокойней перенести процесс лечения в больницах, - отметила Миловска.

"Др. Клоун" - общественная благотворительная организация, работающая с 2012 года. 40 профессиональных медицинских клоунов ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.