Договоры об использовании системы электронного здравоохранения заключены с 36% семейных врачей

К настоящему времени договоры об использовании системы электронного здравоохранения заключены с 35,8% или 472 практиками семейных врачей, свидетельствует интерактивная карта Национальной службы здравоохранения.
В Рижском регионе заключено 97 договоров, в Елгавском крае - 27, в Лиепайском крае - 31, в Даугавпилсском крае - 23, в Добельском крае - 16, в Екабпилсском и Валмиерском краях в каждом по 13.
Договоры об использовании системы электронного здравоохранения заключены с 682 практиками врачей-специалистов, 561 аптекой, всеми больницами и десятью амбулаторными учреждениями.
В середине августа договоры об использовании системы электронного здравоохранения были заключены с 28,7% или 378 практиками семейных врачей.
До 31 декабря этого года лечебные учреждения и аптеки могут пользоваться системой добровольно, а с 1 января она станет обязательной для всех медиков.
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