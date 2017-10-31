Договоры об использовании системы электронного здравоохранения заключены с 36% семейных врачей

Ключевые слова семейные врачи | врачи | забастовка

К настоящему времени договоры об использовании системы электронного здравоохранения заключены с 35,8% или 472 практиками семейных врачей, свидетельствует интерактивная карта Национальной службы здравоохранения.

В Рижском регионе заключено 97 договоров, в Елгавском крае - 27, в Лиепайском крае - 31, в Даугавпилсском крае - 23, в Добельском крае - 16, в Екабпилсском и Валмиерском краях в каждом по 13.

Договоры об использовании системы электронного здравоохранения заключены с 682 практиками врачей-специалистов, 561 аптекой, всеми больницами и десятью амбулаторными учреждениями.

В середине августа договоры об использовании системы электронного здравоохранения были заключены с 28,7% или 378 практиками семейных врачей.

До 31 декабря этого года лечебные учреждения и аптеки могут пользоваться системой добровольно, а с 1 января она станет обязательной для всех медиков.