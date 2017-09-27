Доля неграждан в стране сократилась до 11,4%

Ключевые слова неграждане

В Латвии доля неграждан к началу этого года уменьшилась в общей численности населения до 11,4%, тогда как в 2013 году она составляла 13,2%, а в 2000 году - 21,2%, сообщили агентству ЛЕТА в Центральном статистическом управлении.

В начале 2017 года в Латвии проживало 1,95 млн человек, в том числе 222 847 неграждан, из них 10 028 родившихся после 1991 года.

В Латвии в 238 населенных пунктах (41%), в том числе в 16 краевых городах (24%), нет ни одного человека со статусом негражданина, присвоенным после 1991 года. На территориях, где неграждан много, во времена СССР были индустриальные объекты - это Лиепая, Елгава, Олайне, Седа, Куправская волость.

Больше всего неграждан в Латвии в возрастной группе старше 60 лет - 20,8%, а в группе до 19 лет их всего 1,7%.