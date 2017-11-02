Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 2. ноября

+11°C
Ветер: ZR 6.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Dzīle, Viva, Vivita

Электронные идентификационные карты станут обязательным удостоверяющим личность документом

Ключевые слова документы

Фото: LVportals.lv

Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) подготовило поправки к нормативным актам, предусматривающие, что с 2022 года электронные идентификационные карты (ЭИД) будут обязательным удостоверяющим личность документом для всех жителей Латвии, достигших 15-летнего возраста.

Поправки разработаны в связи с вступлением в силу регламента Европаламента и Евросовета, призванного усилить надежность электронных операций на внутреннем рынке. Согласно регламенту, все страны ЕС с 1 сентября 2018 года должны обеспечить возможность трансграничного получения электронных услуг с использованием выданного в каждой стране квалифицированного и включенного в идентификационную схему идентификационного средства.

Государственное агентство регионального развития разрабатывает единое техническое решение, которое обеспечит выполнение вышеуказанных задач и будет интегрировано в портал "www.latvija.lv."

Для того, чтобы жители могли полноценно реализовать свои права и обязанности, используя предлагаемые в стране электронные услуги независимо от места нахождения, а также осуществлять оборот электронных документов, необходимо установить, что ЭИД-карты являются приоритетным удостоверяющим личность документом, поясняет МОСРР.

ЭИД-карта будет обязательной для всех латвийских граждан и неграждан, достигших 15-летнего возраста, а паспорт - документом по желанию, который может быть использован для поездок в страны, где такая карта не признана удостоверяющим личность и проездным документом.

Сейчас в Латвии доступность электронных услуг обеспечивается через интернет-порталы учреждений и с использованием портала "www.latvija.lv", где идентификация лиц происходит с использованием различных методов, имеющих различные правовую основу, уровень безопасности и применения.

Сегодня поправки были одобрены на совещании госсекретарей министерств, теперь их предстоит рассмотреть правительству и Сейму.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!