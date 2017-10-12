Эта осень по количеству осадков уже опередила предыдущие четыре

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Хотя календарная осень не дошла еще и до половины, количество осадков, выпавших в Латвии, уже превышает показатели четырех предыдущих лет, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

С 1 сентября количество осадков составило 190 мм, или 95% от осенней нормы. В предыдущие четыре осени за все три месяца выпадало 145-185 мм осадков.

Последняя такая же мокрая осень была в 2012 году, когда за три месяца выпало 251 мм осадков.

Сентябрь этого года стал третьим самым богатым на осадки за всю историю метеонаблюдений. Ожидается, что и в октябре количество осадков превысит норму - до 12 октября выпало уже 60 мм осадков, или 83% от нормы месяца.