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"Fitch" повысило среднесрочные прогнозы роста латвийской экономики  (1)

Ключевые слова экономика

Фото: liepajniekiem.lv

Международное рейтинговое агентство "Fitch" повысило прогнозы роста латвийской экономики на 2018-2019 гг., отметив, что экономической активности могут способствовать более сильное привлечение фондов ЕС и внешний спрос.

По прогнозам "Fitch", внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в 2018-2019 гг. вырастет в среднем на 3,5%, а не на 2,7%, как прогнозировалось ранее. На 2017 год "Fitch" прогнозирует прирост ВВП в размере 4,1%.

Рост латвийской экономики в первой половине этого года был сильнее прогнозировавшегося и достиг 4,4% в сравнении с 1,2% за тот же период прошлого года. Ему способствовали в основном потребительские расходы домохозяйств, увеличившиеся благодаря приросту зарплат. Активность инвестиций превысила прогнозировавшуюся, особенно в строительстве и промышленности.

Расходы государства тоже были позитивными, благодаря способствующим росту экономики реформам. И хотя оздоровление внешнего спроса способствовало росту латвийского экспорта в первом полугодии на 10,3%, рост импорта был больше - 14,2%, указывает "Fitch".

По прогнозам "Fitch", дефицит бюджета Латвии в 2017 году составит 0,5% ВВП (правительство прогнозирует 0,8%), так как агентство прогнозирует немного большие доходы, чем правительство, учитывая более сильный рост экономики и налоговые реформы.

На 2018 год бюджетный дефицит прогнозируется в размере 1,7%, на 2019 год - 2,5% ВВП.

Долгосрочные рейтинги Латвии по обязательствам в местной и иностранной валюте "Fitch" сохраняет на уровне "A-".

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