Государственный контроль предлагает применять за мелкие кражи административную, а не уголовную ответственность.
Недавно была завершена ревизия системы досудебного расследования в Госполиции. С точки зрения Госконтроля, применение административной, а не уголовной ответственности за мелкие кражи, например, в магазинах, позволило бы сэкономить государственные средства и наказывать нарушителей быстро и эффективно.
Госконтроль считает, что в Латвии нужно возобновить дискуссию о декриминализации мелких краж. С таким предложением учреждение обратилось в Кабинет министров, сообщила госконтролер Элита Круминя.
Госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов считает, что это предложение должно быть поддержано. МВД выдвигало его уже дважды, но пока безрезультатно. По словам Трофимова, необходимо установить размер кражи, после которого применяется уже уголовное наказание.
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