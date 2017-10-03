Госконтролер: неопределенность в налоговой сфере сохранится

Ключевые слова налоги

Неопределенность в налоговой сфере сохранится и в дальнейшем, заявила сегодня госконтролер Элита Круминя на пресс-конференции по отчету о выполнении государственного бюджета 2016 года и о бюджетах самоуправлений.

По ее словам, Госконтроль давно уже говорит о необходимости ввести в Латвии ясную и предсказуемую налоговую политику.

Круминя считает, что налоговая реформа - это шаг в правильном направлении, но связанные с реформой законопроекты были приняты вы Сейме вопреки тем установкам, о которых говорилось первоначально.

Например, Минфин обещал не повышать взносы социального страхования, в результате же они вырастут как для работодателей, так и для работников. Также обещано было отказаться от налога солидарности, но и это обещание не выполнено, отметила Круминя.