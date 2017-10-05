ГПСС: в многоэтажных домах выявленные массовые нарушения пожарной безопасности

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Два последних месяца сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) проверяли многоэтажные жилые дома по всей Латвии на соответствие нормам пожарной безопасности. Выводы неутешительны — выявлены массовые нарушения закона, сообщает пресс-служба ГПСС. В целом было проверено 991 многоквартирный жилой дом.

Самое массовое нарушение — в 812 случаях — отсутствие проверки электроинсталяции. Жители более половины домов не ознакомлены с инструкцией по пожарной безопасности, в каждом третьем доме такой документ отсутствует или его необходимо переделать.

В домах, которые оборудованы автоматической системой оповещения о задымлении или внутренней системой пожаротушения, оборудование не работает, отмечают в ГПСС.

Еще в 230 домах различные материалы и предметы хранятся в неположенном месте — на лестничной клетке, в коридорах, технических помещениях, а также пути эвакуации не соответствуют требованиям — заставлены двери и др. Такая практика может привести к человеческим жертвам, напоминают в ГПСС.

Проверки в жилых домах проводятся ежегодно, но на сей раз упор был сделан на многоэтажные здания — в Риге от 12 этажей и выше, с региональных городах — от 6 этажей и выше.

Выявленные в ходе проверок нарушения в установленный срок обязаны устранить управляющие или владельцы зданий.