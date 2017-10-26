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Исследование: в классе средней школы должно быть не менее 25 учащихся, в классе начальной школы - не менее шести

Ключевые слова образование

Фото: Руслан Шульга

В 10-12-х классах средней школы должно быть не менее 25 учащихся, а в классах начальной школы - не менее шести. Такие выводы содержатся в исследовании "Создание оптимальной модели сети общеобразовательных учебных заведений в Латвии", которое сегодня представило Министерство образования и науки.

Как отмечается в исследовании, для того чтобы обеспечить латвийским школьникам конкурентоспособный уровень образования, необходимо, чтобы соотношение количества учителей и учащихся увеличилось примерно в 1,5 раза, одновременно должны быть созданы предпосылки для повышения зарплат учителей и уровня оснащенности школ. Авторы исследования уверены, что этого можно добиться при существующем финансировании, оптимизируя школьную сеть.

С учетом неравномерной населенности Латвии для каждой категории школ установлено разное минимальное число учащихся в классе в зависимости от местонахождения школы.

В первую категорию вошли четыре крупнейших города Латвии - Рига, Лиепая, Даугавпилс и Елгава, во вторую - остальные региональные центры развития, то есть бывшие районные центры, и самоуправления в окрестностях Риги, в третью - основная часть территории Латвии, кроме отдаленных и малонаселенных мест, которые вошли в четвертую категорию.

Рекомендуемое число учеников в 10-12-х классах в переходный период до 12 сентября 2020 года составляет 150, а на малонаселенных территориях - 60. С 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года в городах первой категории в 10-12-х классах должно быть не меньше 225 учеников, на остальной территории Латвии - 150, в отдаленных регионах - 75 учащихся.

Это позволит укомплектовать по крайней мере два, а в крупных городах - по три параллельных класса с программами разной направленности. Рассматриваемые критерии не распространяются на государственные гимназии.

На этапе основной школы в 7-9-х классах в крупных городах должно быть не менее 150 учащихся в переходный период до 2020 года и 225 - в период до 2023 года. На остальной территории Латвии это количество составит соответственно 150 детей, а в отдаленных регионах - 30.

На этапе начальной школы в 1-6-х классах в крупных городах должно быть не меньше 450 учеников, в региональных центрах развития - 300, на остальной территории Латвии начальные школы должны быть доступны максимально близко от места проживания. Если количество учеников в школе меньше 90, ее, по мнению экспертов, нужно присоединять к более крупной школе.

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