Следующие десять лет могут быть переходным периодом, чтобы решить "поставить точку" в вопросе о статусе неграждан в Латвии, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" омбудсмен Юрис Янсонс.
За эти же десять лет должна быть проведена и соответствующая работа в учебных заведениях, считает он.
Янсонс выразил сожаление, что конструктивные дискуссии по предложению президента Раймонда Вейониса о детях неграждан не состоялись. Он считает, что причин этому было несколько, в том числе не на высоте оказались ответственные за коммуникацию президента люди. Янсонс считает, что инициатива Вейониса была неправильно преподнесена обществу. "Людей смутили, а инициативу "закопали"", - заявил он.
Янсонс напомнил, что просил парламент и премьер-министра учесть, что, неграждане не являются лицами без подданства, как их "обзывает комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс".
Как сообщалось, в сентябре Сейм отклонил инициативу Вейониса о прекращении предоставления детям статуса неграждан.
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