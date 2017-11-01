К проекту бюджета 2018 года подано 400 предложений

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Бюджетно-финансовая комиссия Сейма получила к окончательному чтению проекта бюджета будущего года и сопровождающих законопроектов более 400 предложений, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе парламента.

Предложений меньше, чем в предыдущие годы, что может быть связано с отказом от так называемых депутатских квот, то есть не будет дополнительного финансирования на предложения депутатов, но они могут подавать предложения по более эффективному расходованию средств.

К проекту бюджета и рамке среднесрочного бюджета подано более 100 предложений, а по сопровождающим законопроектам - почти 300. Возможность подать предложения использовали все фракции, а также комиссии, депутаты в индивидуальном порядке и министерства.

Поданные предложения бюджетная комиссия направила правительству, которое даст свое заключение, а сама комиссия начнет рассмотрение предложений на следующей неделе.