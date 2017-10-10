Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 10. октября

+11°C
Ветер: ZR 10.8 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Arvis, Arvīds, Druvis

Кабинет министров утвердил госбюджет 2018 года  (1)

Ключевые слова бюджет

Фото: ЛЕТА

Сегодня Кабинет министров утвердил законопроект о госбюджете 2018 года, предусматривающий доходы в размере 8,75 млрд евро - на 725,11 млн евро больше, чем в 2017 году, а расходы - в размере 8,95 млрд евро, что на 624,82 млн евро больше.

Доходы бюджета 2017 года запланированы в размере 8,03 млрд евро, расходы - 8,33 млрд евро.

В 2018 году доходы основного госбюджета прогнозируются в размере 6,16 млрд евро, расходы - 6,49 млрд евро.

Доходы специального госбюджета социального страхования прогнозируются в размере 2,77 млрд евро, расходы - 2,65 млрд евро.

Целевые дотации самоуправлениям в 2018 году составят 350,88 млн евро, дотация из госбюджета - 57,58 млн евро.

Распределение поступлений подоходного налога с населения (ПНН) между госбюджетом и бюджетами самоуправлений составит соответственно 20% и 80%. Прогнозируемые доходы бюджетов самоуправлений от поступлений ПНН в 2018 году составляют 1,383 млрд евро.

Максимальный размер госдолга на конец 2018 года запланирован в размере 10,25 млрд евро.

Прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) на 2018 год - 28,359 млрд евро. Допустимый дефицит бюджета центрального правительства - 1% ВВП.

Доля перечисляемых в госбюджет дивидендов обществ госкапитала составит: для АО "Latvenergo" - 94,22 млн евро, AО "Латвияс валстс межи" - 38,22 млн евро, AО "Latvijas Loto" - не менее 2,8 млн евро.

Законопроектом предусмотрено, что расходы на зарплату президента Латвии в 2018 году не превысят 5121 евро в месяц, репрезентационные расходы - 1025 евро в месяц. Месячная зарплата судьи районного суда установлена в размере 1966 евро в месяц.

Плата, удерживаемая с государственных пенсий, пособий или за их доставку по месту жительства получателя составит 2,39 евро.

В среду, 11 октября, бюджет 2018 года будет передан в Сейм.

  • Комментарии (1)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!