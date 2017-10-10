Ключевые слова бюджет

Сегодня Кабинет министров утвердил законопроект о госбюджете 2018 года, предусматривающий доходы в размере 8,75 млрд евро - на 725,11 млн евро больше, чем в 2017 году, а расходы - в размере 8,95 млрд евро, что на 624,82 млн евро больше.

Доходы бюджета 2017 года запланированы в размере 8,03 млрд евро, расходы - 8,33 млрд евро.

В 2018 году доходы основного госбюджета прогнозируются в размере 6,16 млрд евро, расходы - 6,49 млрд евро.

Доходы специального госбюджета социального страхования прогнозируются в размере 2,77 млрд евро, расходы - 2,65 млрд евро.

Целевые дотации самоуправлениям в 2018 году составят 350,88 млн евро, дотация из госбюджета - 57,58 млн евро.

Распределение поступлений подоходного налога с населения (ПНН) между госбюджетом и бюджетами самоуправлений составит соответственно 20% и 80%. Прогнозируемые доходы бюджетов самоуправлений от поступлений ПНН в 2018 году составляют 1,383 млрд евро.

Максимальный размер госдолга на конец 2018 года запланирован в размере 10,25 млрд евро.

Прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) на 2018 год - 28,359 млрд евро. Допустимый дефицит бюджета центрального правительства - 1% ВВП.

Доля перечисляемых в госбюджет дивидендов обществ госкапитала составит: для АО "Latvenergo" - 94,22 млн евро, AО "Латвияс валстс межи" - 38,22 млн евро, AО "Latvijas Loto" - не менее 2,8 млн евро.

Законопроектом предусмотрено, что расходы на зарплату президента Латвии в 2018 году не превысят 5121 евро в месяц, репрезентационные расходы - 1025 евро в месяц. Месячная зарплата судьи районного суда установлена в размере 1966 евро в месяц.

Плата, удерживаемая с государственных пенсий, пособий или за их доставку по месту жительства получателя составит 2,39 евро.

В среду, 11 октября, бюджет 2018 года будет передан в Сейм.