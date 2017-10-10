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Коалиция поддержала постепенный переход на образование на латышском языке

Ключевые слова образование | латышский язык

Фото: LETA

Правящая коалиция ожидает постепенного перехода образования на латышский язык, сообщил журналистам после заседания коалиционных партий премьер-министр Марис Кучинскис.

В течение месяца министр образования и науки Карлис Шадурскис должен подготовить информационное сообщение и потенциальные поправки к законам, которые будут обсуждаться. Кучинскис напомнил, что и в декларации правительства предусмотрено подготовить принципы постепенного перевода образования на государственный язык.

На совещании коалиции свою концепцию представил Шадурскис, который на прошлой неделе заявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Также было рассмотрено предложение объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) о поправках к закону образовании, в который предлагается внести норму о том, что занятия в государственных и муниципальных школах проводятся на латышском языке.

Сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс сказал, что два эти предложения не противоречат друг другу, однако Шадурскис приглашен на заседание фракции нацобъединения 25 октября. Партия должна убедиться, что поставленная ею цель будет закреплена в законе, тогда ВЛ-ТБ/ДННЛ подавать свой законопроект не будет.

В то же время он добавил, что, если идея об образовании на латышском языке не будет ясно и недвусмысленно включена в концепцию Министерства образования и науки (МОН), ВЛ-ТБ/ДННЛ выступит со своей законодательной инициативой. Политик считает, что переход должен проходить на всех уровнях, то есть не только в средних школах.

Председатель "Единства" Арвил Ашераденс сказал, что партия предлагает более широкую программу интеграции, в которую входят образование, медиаполитика, но Шадурскис предложил ясную программу того, что должно произойти в ближайшие три года.

Ашераденс считает, что дискуссии нужно закончить в текущем году, чтобы они не переросли в предвыборную борьбу партий.

Характеризуя позицию Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), Кучинскис сказал, что партия поддерживает ясную программу перехода образования на латышский язык, и этот переход должен проходить профессионально, шаг за шагом, с обучением учителей и "всем тем, что требуется для успешной интеграции общества".

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