Комиссия Сейма поддержала ограничение суммы пожертвований партиям 30% от доходов физлица

Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений сегодня в окончательном чтении поддержала поправки, предусматривающие, что физические лица смогут жертвовать партиям не более 30% своих доходов.
Поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), предложенные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), предусматривают, что физические лица смогут перечислять партиям пожертвования из своих доходов, общая сумма которых не превышает 30% задекларированных доходов в предыдущем году таксации.
Также одобренные комиссией поправки предусматривают, что решение о приостановке выплаты средств из госбюджета партиям сроком на один год можно принимать, если 10% этих денег использованы несоответствующим образом.
Сейчас решение о приостановке выплат сроком на год можно принимать и при несоответствующем использовании даже нескольких центов госсредств, поэтому требуется более адекватное регулирование, считает БПБК.
Поправки еще должен утвердить Сейм.
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