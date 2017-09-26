Комиссия Сейма поддержала ограничение суммы пожертвований партиям 30% от доходов физлица

Ключевые слова пожертвования

Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений сегодня в окончательном чтении поддержала поправки, предусматривающие, что физические лица смогут жертвовать партиям не более 30% своих доходов.

Поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), предложенные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), предусматривают, что физические лица смогут перечислять партиям пожертвования из своих доходов, общая сумма которых не превышает 30% задекларированных доходов в предыдущем году таксации.

Также одобренные комиссией поправки предусматривают, что решение о приостановке выплаты средств из госбюджета партиям сроком на один год можно принимать, если 10% этих денег использованы несоответствующим образом.

Сейчас решение о приостановке выплат сроком на год можно принимать и при несоответствующем использовании даже нескольких центов госсредств, поэтому требуется более адекватное регулирование, считает БПБК.

Поправки еще должен утвердить Сейм.