Комитет правительства одобрил закон о финансировании здравоохранения

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Сегодня комитет правительства одобрил проект закона о финансировании здравоохранения, который предусматривает разделение услуг на две корзины - минимальную и полную.

После заседания министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сообщила журналистам, что к завтрашнему заседанию правительства будут уточнены отдельные нормы.

По словам министра, нецелесообразно вносить в проект точные суммы - они должны быть указаны в аннотации. Если цель состоит в том, чтобы достичь финансирования медицины в размере 4% от ВВП, то нужно учитывать, что прогнозы ВВП меняются два раза в год, и указанный в законопроекте конкретный размер увеличения финансирования может потерять актуальность.

Также к завтрашнему дню будет уточнен вопрос об увеличении финансирования семейным врачам. Оно должно расти пропорционально с финансированием остальной медицины, сказала Рейзниеце-Озола.

Комитет Кабинета министров сегодня одобрил передачу законопроекта на дальнейшее рассмотрение. Этот вопрос включен в повестку заседания правительства, которое состоится завтра, 26 сентября.

Проект предусматривает, что в минимум оплачиваемой государством медицинской помощи, который будут получать все жители независимо от размера уплаченных соцвзносов, входят неотложная помощь, помощь при родах, услуги семейного врача, лечение общественно опасных болезней, в том числе психических и туберкулеза, и оформление необходимых документов.

Для получения полной корзины услуг здравоохранения человек должен иметь обязательное страхование здоровья, то есть за него должны быть уплачены социальные взносы либо он должен внести их сам в размере 1% от минимальной зарплаты в 2018 году, 3% от минимальной зарплаты в 2019 году и 5% - от минимальной зарплаты в 2020 году.

В следующем году эта сумма составит 4,30 евро в месяц.

Закон состоит из 15 статей и переходных правил, которые предусматривают, что Кабинет министров, подавая в Сейм очередной закон о госбюджете, должен предусмотреть увеличение финансирования здравоохранения в таком размере, чтобы в 2020 году оно составило 4% от ВВП.

В 2018 году финансирование здравоохранения должно быть не меньше 235,8 млн евро, в 2019 году - не меньше 372 млн евро, в 2020 году - не меньше 442 млн евро.