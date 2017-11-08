Хотя объявление чрезвычайной ситуации на всей территории страны проблему не решит, крестьяне надеются, что Еврокомиссия даст положительный ответ на просьбу Латвии и найдет средства, чтобы компенсировать последствия сильных дождей и ущерб, заявили агентству ЛЕТА в Совете по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО).
СССО считает, что нужно не бороться за объявление чрезвычайной ситуации, а устранить причины, по которым она возникла.
Как заявил председатель правления организации Эдгар Трейбергс, еще не получено ответное письмо на просьбу правительства Латвии о помощи пострадавшему от наводнения сельскохозяйственному сектору, но, если решение о поддержке будет утверждено, средства лучше всего направить на приведение в порядок систем мелиорации.
Генеральный директор СССО Гунтис Вилнитис считает объявление чрезвычайной ситуации популистским шагом, который не решает ситуацию в корне. Главное - привести в порядок систему мелиорации, состояние которой год от года ухудшается.
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