КС признал закон о налоге солидарности не соответствующим Конституции

Конституционный суд (КС) сегодня признал не соответствующей Конституции нормы закона о налоге солидарности.
Суд признал, что статья 6-я закона, которая оговаривает налоговые ставки, не соответствует принципу равенства и нарушает 91-ю статью Конституции. Статья признана не имеющей силы с 1 января 2019 года, чтобы у Сейма было время разработать альтернативное регулирование, не создавая проблем для государственного бюджета.
КС признал тем не менее, что закон о налоге солидарности принят корректно, с учетом регламента Сейма, к разработке закона были привлечены эксперты и социальные партнеры, так что нет оснований считать, что закон был принят поспешно, как утверждали податели жалобы - несколько предприятий и предпринимателей.
Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.
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