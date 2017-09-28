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"Latvenergo" начинает торговать газом в Эстонии

Ключевые слова латвэнерго

Предприятие энергокомпании AО "Latvenergo" по продаже электроэнергии в Эстонии "Elektrum Eesti" начало продажу природного газа бизнес-клиентам, сообщили агентству ЛЕТА в энергокомпании.

"Elektrum Eesti" - второе крупнейшее предприятие по торговле электроэнергией в Эстонии - теперь предлагает клиентам также возможности покупки природного газа. Сначала предприятие предлагает природный газ по фиксированной цене. Планируется создать также единое предложение электроэнергии и природного газа.

"Наш выход на рынок природного газа - закономерный шаг дальнейшего развития. С открытием рынка природного газа мы начали торговлю газом в Латвии и теперь - в Эстонии. Длительный опыт работы с клиентами и в Латвии, и в Эстонии помогает создать выгодные для клиентов, понятные и удобные предложения, а наш собственный значительный объем потребления газа в Латвии дает нашим клиентам ощущение уверенности в стабильности и надежности поставок", - отметил директор по продажам электроэнергии "Latvenergo" Улдис Муциниекс.

"Elektrum Eesti" заключило первые договоры на поставку газа. Сейчас в Эстонии примерно 50 тыс. потребителей газа, около 2000 из них - корпоративные клиенты.

Потребление газа в Латвии составляет 14,4 тераватт/час в год, в Эстонии - 5,4 тераватт/час, это меньше, чем потребление "Latvenergo", составляющее 6,1 тераватт/час в год.

"Latvenergo" - крупнейший потребитель газа в Латвии.

"Elektrum Eesti" и "Elektrum Lietuva" - стопроцентно дочерние предприятия "Latvenergo", занимающей около 30% балтийского рынка электроэнергии.

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