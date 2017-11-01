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Латвия в рейтинге "Doing Business" опустилась на 19-е место

Ключевые слова бизнес

Фото: Эгон Зивертс

Латвия в рейтинге Всемирного банка "Doing Business" опустилась на пять позиций и занимает 19-е место.

В прошлом году Латвия занимала в рейтинге 15-е место. Литва поднялась с 21-го места на 16-е, а Эстония сохранила 12-е место.

Среди стран ЕС Латвия занимает восьмое место, уступая Ирландии, Литве, Финляндии, Эстонии, Швеции, Великобритании и Дании.

Как пояснили в Министерстве экономики, изменения в рейтинге связаны с реформами, которые за последний год вступили в силу в ряде стран. Латвия сейчас активно реализует меры плана по улучшению предпринимательской среды, результаты которого должны отразиться в рейтинге будущего года.

Позиции стран в рейтинге определяются путем сравнения полученных пунктов с наилучшим результатом, и для Латвии это соотношение уменьшилось лишь на 0,79 процентного пункта, а Литва получила на 1,05 процентного пункта больше. В Литве введены механизмы, которые уже действуют в Латвии - реформы в строительстве, подключении к электричеству, защите миноритарных акционеров и уплате налогов.

По показателю начала предпринимательской деятельности Латвия поднялась с 22-го места на 21-е, по уплате налогов - с 15-го на 13-е место, по выполнению договорных обязательств - с 23-го места на 20-е.

Латвия опустилась по таким показателям, как разрешения на строительство, подключение к электричеству и неплатежеспособность.

В рейтинге "Doing Business" отражены данные по 190 государствам.

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