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ЛТПП предлагает исключить из минимальной корзины здравоохранения услуги семейных врачей

Ключевые слова семейные врачи

Фото: Эгон Зивертс

Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) предлагает исключить из минимальной корзины здравоохранения услуги семейных врачей, заявила сегодня на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду представитель ЛТПП, бывший министр здравоохранения Ингрида Цирцене.

ЛТПП считает, что в минимальную корзину должны быть включены неотложная помощь, помощь при родах и лечение болезней, значительно влияющих на общественное здоровье.

Представитель ЛТПП Маргерс Зейтманис также заявил, что системе здравоохранения нужен капитальный, а не косметический ремонт, поэтому нужно обдумать, полагаются ли людям, сознательно не участвующим в системе, первичная помощь и компенсируемые лекарства. "Если мы создадим эти маленькие препятствия, возможно, многие поймут, что участвовать в системе удобнее, чем не участвовать", - сказал он.

Депутаты очень по-разному восприняли эту идею, и развернулись острые дискуссии.

Например, идею поддержала депутат Ингуна Рибена (ВЛ-ТБ/ДННЛ). По ее словам, удивительно, что годами "всех интересуют какие-то отдельные индивиды", которые не работают, но не интересуют те, кто честно платит налоги.

Депутат Лига Козловска (СЗК), напротив, считает, что семейный врач, самый доступный для людей, не должен превращаться в налогового контролера, который заставляет людей "идти на улицу и вызывать скорую помощь".

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