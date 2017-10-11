Минблаг выступил с новым предложением

Ключевые слова минблаг

Министерство благосостояния предлагает новый вариант для поддержки семей с детьми - не увеличивать пособия, а в следующем году семьям с тремя и более детьми доплачивать 100 евро, сообщил агентству ЛЕТА министр благосостояния Янис Рейрс.

Это предложение обеспечивает соблюдение двух важных принципов - не уменьшаются уже имеющиеся пособия, а также поддерживаются многодетные семьи.

Рейрс напомнил, что соглашения по увеличению пособий нужно достичь за два месяца.

Минблаг предлагает пособие за первого ребенка увеличить до 15 евро в месяц, за второго - до 30 евро, за третьего - до 60 евро. Совет по делам демографии предлагает увеличить пособие за первого ребенка до 15 евро, за второго - до 35 евро, за третьего и последующих - до 100 евро.