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Минэкономики намерено искоренить возможности мошенничества с разрешениями на обязательную закупку электроэнергии

Ключевые слова министерство экономики | электроэнергия

Фото: liepajniekiem.lv

Министерство экономики проведет аудит получателей разрешений на обязательную закупку электроэнергии и с помощью нового регулирования постарается искоренить возможности мошенничества, сообщил сегодня журналистам министр экономики Арвил Ашераденс.

Если подозрения о мошенничестве с разрешениями на обязательную закупку электроэнергии на когенерационных станциях подтвердятся, это будет "вопиющий случай злонамеренного использования предпринимателями нормативной базы в своих интересах", подчеркнул он.

Минэкономики подготовило план действий по предотвращению возможного повторения подобных действий и разработало поправки к правилам о производстве электроэнергии и установлении цен при ее производстве в когенерации, устанавливающие окончательный срок использования разрешений для тех предпринимателей, которые еще не начали производство электроэнергии.

Поправки лишат этих предпринимателей возможности без ограничения по времени затягивать использование разрешений на обязательную закупку электроэнергии.

Как сообщалось, Ашераденс поручил группе контроля Минэкономики вместе с приглашенными экспертами компетентных учреждений незамедлительно проверить информацию о том, что несколько предприятий мошенничают с разрешениями на обязательную закупку электроэнергии.

Передача телеканала TV3 "Ничего личного" обнаружила, что несколько предприятий проекты не закончили, но лицензии сохранили, подав АО "Садалес тиклс" данные о мощностях с переносного генератора. Если эти предприятия начнут работу и воспользуются возможностью торговать электроэнергией по повышенной цене, потребителям в виде платежей компонента обязательной закупки в следующие 10 лет это обойдется в сумму до 100 млн евро.

Ашераденс  поручил провести проверки, выехав по конкретным адресам предприятий. Это "Kriozes", Салдусская волость, Салдусский край (ООО "Бриедис буве"), ул. Цесвайнес, 18B, Мадона, Мадонский край (ООО "Madonas Eko"), ул. Цецилю, 12, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (ООО "Tektus"), ул. Цецилю, 16, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (ООО "M parks"), ул. Валкас, 1A, Стренчи, Стренчский край (ООО "Э Стренчи"), ООО "Электро ридзене" (ул. Эзера, 6, Ридзене, Вайвская волость, Цесисский край), ул. Тиргус, 6, Седа, Стренчский край (ООО "E Seda") и ул. Вестиенас, 2, Рига (ООО "Ригас энергия").

Минэкономики обратилось в Госполицию в связи с ситуацией на когенерационной станции ООО "Ригасэнергия" на ул. Вестиенас, 2 в Риге.

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