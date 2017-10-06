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Министерство благосостояния предлагает повысить пособие за третьего и последующих детей до 60 евро

Ключевые слова пособие

Фото: liepajniekiem.lv

Министерство благосостояния предлагает пособие за первого ребенка повысить до 15 евро в месяц, за второго - до 30 евро, а за третьего и последующих детей - до 60 евро в месяц.

В настоящее время пособие за первого ребенка составляет 11,38 евро, за второго - 22,76 евро, за третьего - 50,07 евро.

Центр по делам демографии предлагает повысить пособие за первого ребенка до 15 евро, за второго ребенка - до 35 евро, за третьего и последующих детей - до 100 евро. Также предложено сменить методику расчета количества детей в семье, то есть считать детей только до 19 лет. В настоящее время при предоставлении пособия на следующего ребенка в общее количество детей засчитываются и те дети, пособие за которых уже не платится, так как они достигли 19 лет или получают стипендию.

Расходы на государственные семейные пособия в 2018 году составят 107,6 млн евро, в том числе основное финансирование составляет 79,3 млн евро, дополнительное - 28,2 млн евро. В 2019 году на пособия потребуется 112,6 млн евро, в том числе 80,2 млн евро составит основное финансирование и 32,5 дополнительное. Предложение Минблага укладывается в дополнительное финансирование, а предложение Центра по делам демографии требует дополнительно 508 тыс. евро.

Также министерство предлагает еще пять вариантов размера пособий, в том числе четыре варианта укладываются в доступное финансирование. Вариант В предусматривает пособие за первого ребенка в размере 12 евро, за второго - 25 евро, за третьего и последующих - 75 евро в 2018 году и 89 евро в 2019 году.

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