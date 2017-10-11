Министр финансов подала в Сейм проект госбюджета 2018 года

Ключевые слова бюджет

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, передавая сегодня в Сейм проект госбюджета 2018 года, подчеркнула, что он сделает нас в следующем году сильнее и здоровее.

Передавать в Сейм портфель с бюджетом стало традицией, которую надо соблюдать, потому что, согласно легенде, в тот год, когда она была нарушена, наступил кризис, отметила министр. "Кризиса не будет, будет развитие", - подчеркнула она.

В Сейм переданы портфель и флэшка со всеми документами по бюджету следующего года. Принимая их, председатель Сейма Инара Мурниеце подчеркнула, что бюджет довольно хороший, и важно, чтобы не было кризисов и потрясений.

Традицию лично передавать в Сейм портфель с госбюджетом в 1997 году заложил тогдашний министр финансов Роберт Зиле, пожертвовавший для этого свой рабочий портфель с прикрепленной к нему металлической пластинкой с выгравированными именем и фамилией министра финансов и годом, на который был составлен бюджет.

Законопроект о госбюджете 2018 года предусматривает доходы в размере 8,75 млрд евро - на 725,11 млн евро больше, чем в 2017 году, а расходы - в размере 8,95 млрд евро, что на 624,82 млн евро больше.

Приоритетом бюджета следующего года является здравоохранение - его финансирование впервые превысит 1 млрд евро.