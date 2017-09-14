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Для усиления безопасности Министерство обороны подготовило поправки к закону о защитных полосах, предусматривающие значительное увеличение ширины защитных полос около государственных оборонных объектов.

Министерство обороны предлагает увеличить максимальную ширину с нынешних 600 метров до 2800 метров.

Защитные полосы – это определенные площади, задача которых защищать разного рода объекты от нежелательного внешнего вмешательства, обеспечивать их эксплуатацию и безопасность или защищать окружающую среду и людей от вредного воздействия какого-либо объекта.

Пока в качестве примера Минобороны приводит собственность "Poligons" в Эмбутской волости Вайнедского края.

В будущем более широкие защитные полосы, возможно, понадобятся около многих объектов, однако пока нет возможности составить четкий список всех таких объектов, поскольку ведется работа над усовершенствованием военной инфраструктуры и созданием новых объектов, поясняют в Минобороны.

Поправки включены в повестку заседания госсекретарей на этой неделе. Их еще должны рассмотреть в правительстве и Сейме.