Молодежная безработица в стране снизилась до 13,6%

Ключевые слова безработица

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-24 лет в Латвии снизился до 13,6%, свидетельствуют данные "Eurostat".

В прошлом году, по данным "Eurostat", в Латвии не имели работы 17,3% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве занятости (ГАЗ), ситуация с занятостью молодежи в Латвии улучшается, и, по данным ГАЗ, удельный вес молодых безработных в общем числе безработных с 2013 года снизился с 9,5% до 6,8%. При этом общее число зарегистрированных безработных сократилось почти на треть.

Как отметил эксперт по экономике DNB Петерис Страутиньш, ситуация на рынке труда в Латвии, несомненно, улучшается, и главным фактором снижения безработицы с 2010 года было создание новых рабочих мест, а не сокращение численности населения, как принято считать.

Руководитель софинансируемого из фондов ЕС проекта "Молодежные гарантии" Лайма Мирзоева считает одним из самых больших вызовов последних лет интеграцию на рынок труда молодежи, не имеющей образования или опыта предыдущей работы.

В рамках проекта "Молодежные гарантии" к августу 2017 года была оказана поддержка 80,132 тыс. безработных в возрасте 15-29 лет.